Проект "Тренировка жизни" на костанайской ярмарке социдей стал одним из лучших

Для каждого ребенка расписывали программу действий - Айслу Тургуновна.

Поначалу группа "Аманат и К" работала с детьми среднего возраста. Но потом поняли, что их подопечные растут, а вместе с ними и необходимость в другой поддержке. В том числе и социально-бытовое ориентирование. Потому что интеллектуально вместе с родителями и школой специалисты поставили ребят на необходимый уровень, в соответствии с так называемой возрастной периодизацией, сообщает zakon.kz.

А затем поняли: есть фактор, который еще не развит, - это готовность к социуму, к обществу, к самостоятельности.

В итоге инициаторы проекта пришли к тому, что в прошлом году ввели одним из направлений в своей работе выход в социум. Что туда входило? На тот момент среди подопечных был основной костяк подростков в возрасте от 10 до 13 лет. "И мы стали с ними выходить в различные общественные места, - пояснила Айслу Тургуновна. – Причем, без предупреждений. Например, учили детей ездить на общественном транспорте, на автобусе, учили расплачиваться за проезд. На четыре ребенка два педагога. Перед началом проводили определенный инструктаж. И тут же практика. Проверяли, помогали, подсказывали".

Места для проявления самостоятельности выбирали в соответствии с сегодняшним днем. Например, нравятся ребенку машины – пошли на автомойку. Договорились с руководителем автомойки, и там провели больше часа наблюдая за тем, что и как. Что особо подчеркивают педагоги, так это понимание со стороны тех, к кому обращались за помощью во время таких выходов в люди. Да, дети не такие, как все. И для окружающих это заметно. Но эти самые окружающие не сторонятся, наоборот, предлагают свою помощь. Вплоть до того, что готовы расплатиться, например, в магазине или на аттракционах. То есть руку помощи готовы протянуть многие. И это радует.

Мы увидели, что, когда дети выходят за пределы учреждения и помещаются в социум, они становятся другими, - подмечает А.Кузенбаева. – Причем, мы все результаты своей работы снимаем на видео, чтобы показывать родителям, чего достигли. А они дома уже закрепляли результат. И вышло так, что это дало хороший посыл к тому, что в принципе дети были готовы и к другим навыкам.

В этом году специалисты "Аманат и К" предложили дополнительный курс обучения детей с ментальными и иными нарушениями навыкам самостоятельного проживания в условиях приближенных к реально-бытовым. Проект удалось реализовать благодаря ярмарке социальных идей, проводимой не первый год по инициативе костанайского облуправления внутренней политики. "Хотела бы поблагодарить общественный фонд "Грин" и лично его руководителя Динару Утебаеву, - отметила А.Кузенбаева. - Она нам очень помогает и поддерживает все начинания. То, что наш проект стал одним из победителей конкурса на Ярмарке социальных идей, говорит о том, что общество нас поддерживает. Общество понимает значение таких инициатив".

Как ухаживать за собой, как приготовить завтрак и сходить в магазин за продуктами. Учили всему. И учат. Плюс в коммуникации между собой дети стали активно общаться. Обучение проходило в арендованном доме, в условиях, максимально приближенных к бытовым. А потому и бюджет проекта был потрачен на аренду, обеспечение дома необходимым оборудованием, инвентарем, предметами быта.

Причем, дети помогали не только себе, но и друг другу. Проект его инициаторы назвали говорящим сам за себя – "Тренировка жизни". Родители особенных детей поддерживали во всем. Помыть пол или посуду, почистить картошку или порезать огурец – специалисты помогали детям делить обязанности и брать ответственность.

Мы даже графики для детей составляли, - пояснила Айслу Тургуновна. – Для каждого ребенка расписывали программу действий. Причем, вместе с ним же. И согласно этой программе, выполняли определенные обязательства. Например, тот же помидор разрезать не каждому под силу с первого раза. Есть определенная непереносимость к определенным вещам. И потихоньку педагоги приучали детей ко многому. В итоге от отторжения пришли к принятию. Результаты были отличные. И это здорово!

Инициативная группа, получив грант на свой проект, решила не останавливаться на достигнутом. Да, из-за карантина есть определенный "перерыв" в работе. Но родители не перестают дистанционно отчитываться, насколько изменилось поведение детей в лучшую сторону. А потому в будущем году специалисты "Аманат и К" хотят организовать профориентационные курсы для своих подопечных. Мол, чтобы они все-таки нашли свое место в этой жизни. Уже взрослой жизни.

К слову, таких особенных детей немало. И с каждым годом все больше. Поэтому костанайская инициативная группа готовится к тому, чтобы открыть в прямом смысле большой Центр помощи этим детям. Если сейчас офис группы всего 100 квадратов, то новый Центр должен быть как минимум в тысячу квадратов. Конечно с оснащением всеми необходимыми ресурсами – по всем направлениям и для всех возрастов.

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