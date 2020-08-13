Сотрудники АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге
Деньги были обналичены подставным лицом.
Комитет по финансовому мониторингу Минфина РК задержан и водворил в ИВС Актау двух сотрудников АО "Мангистаумунайгаз", передает zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы КФМ МФ РК, в хищении 455 млн тенге подозреваются директор департамента АО "Мангистаумунайгаз".
Подозреваемые в период 2017-2018 гг. участвовали в заключении мнимых договоров на восстановление и регистрацию правоустанавливающих документов АО "ММГ".
Фактически необходимость в выполнении указанных работ отсутствовала.
Исполнителем по договору являлось подставное лицо, которое какие-либо услуги для АО "ММГ" не выполняло.
В свою очередь перечисленные денежные средства в размере 455 млн. тенге обналичены подставным лицом и впоследствии переданы должностным лицам АО "ММГ".
Расследование продолжается.
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