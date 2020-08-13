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Сотрудники АО "Мангистаумунайгаз" подозреваются в хищении 455 млн тенге

Деньги были обналичены подставным лицом.

Фото : Pixabay13 августа 2020, 19:19

Комитет по финансовому мониторингу Минфина РК задержан и водворил в ИВС Актау двух сотрудников АО "Мангистаумунайгаз", передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы КФМ МФ РК, в хищении 455 млн тенге подозреваются директор департамента АО "Мангистаумунайгаз".

Подозреваемые в период 2017-2018 гг. участвовали в заключении мнимых договоров на восстановление и регистрацию правоустанавливающих документов АО "ММГ".

Фактически необходимость в выполнении указанных работ отсутствовала.

Исполнителем по договору являлось подставное лицо, которое какие-либо услуги для АО "ММГ" не выполняло.

В свою очередь перечисленные денежные средства в размере 455 млн. тенге обналичены подставным лицом и впоследствии переданы должностным лицам АО "ММГ".

Расследование продолжается.


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