С какими странами Россия может возобновить авиасообщение с 1 сентября

Страны СНГ сообщают о готовности открыть границы с Россией.

Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение с Казахстаном, Таджикистаном Кыргызстаном и Арменией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России "Вестник АТОР".

Страны СНГ сообщают о готовности открыть границы с Россией. Эксперты оценили перспективы восстановления полетов в ближнее зарубежье, а также поделились прогнозами на расширение международного авиасообщения в региональном разрезе: не исключено, что к трем аэропортам вылета добавятся новые.

В среду, 12 августа, стало известно о готовности Казахстана и Армении открыть границы с Россией. Так, по сообщению министерства индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан, с 17 августа возобновляются международные полеты в ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию. Впрочем, в ведомстве подчеркнули, что для восстановления авиасообщения с РФ потребуется разрешение российской стороны.

В планах открытие границы с Россией и у правительства Армении. Как заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, российская сторона выразила готовность на двустороннее открытие границы с Арменией, переговоры по этому вопросу идут.

Он также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу.

Ранее о готовности возобновить авиасообщение с РФ заявляли также такие страны постсоветского пространства, как Узбекистан и Кыргызстан.

По мнению источников "Вестника АТОР", с большой долей вероятности РФ возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

Как отмечают эксперты, для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19.

Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется. К тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей.

По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября, – заявил "Вестнику АТОР" осведомленный источник в авиаотрасли.

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