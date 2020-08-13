В Алматинской области ведется строительство 32 объектов образования

Бюджет сферы образования Алматинской области возрос на 108 миллиардов тенге и составил 314,2 миллиарда тенге.

Как будут учиться в связи эпидситуацией в Алматинской области рассказал аким области Амандык Баталов. Он сегодня на брифинге поделился о новых правилах обучения в школах, передает zakon.kz.

Стало известно, что получать образование жители Жетысу будут в формате дистанционного обучения, и подготовка к учебному году идет полным ходом.

По словам главы региона, новый учебный год планируют запустить в 4 основных направлениях. Среди которых обучение онлайн, посредством телевидения, в две смены и в дежурных классах.

Стоит отметить, что бюджет сферы образования Алматинской области возрос на 108 миллиардов тенге и составил 314,2 миллиарда тенге. В целом 65 процентов бюджетных средств области, выделенных на социальную сферу, будет направлено на сферу образования. К слову, подчеркнул Амандык Баталов и улучшение качества образования. Так, за последние 5 лет показатель увеличился на 10,8 процента, составив 65,4 процента.

На сегодняшний день в Жетысу 760 государственных средних школ, в стенах которых будут обучаться более 426 тысяч учеников. А около 48 тысяч детишек впервые переступят школьный порог.

В связи с эпидемиологической ситуацией планируется обучение детей по четырем направлениям. Первое, 70 процентов, или 299 653 учащихся, будут охвачены обучением через сеть интернет. Второе, 84 471 учащийся будет получать знания через республиканские телеканалы "Аль-Фараби", "Ел арна" и областной телеканал "Жетысу". В 138 малокомплектных школах, расположенных в отдаленных населенных пунктах, будут обучать в соответствии с санитарными требованиями, в 2 смены по 15 детей обучается 7721, или 2 процента учащихся, в штатном режиме. На основании заявлений родителей учащихся начальных классов, предположительно, в 5214 дежурных классах будут обучаться 34 792 ребенка. В школах в штатном режиме соблюдаются строгие санитарные требования. На входах обеспечиваются дезинфицирующие настилы, тепловизоры, санитайзеры и средства индивидуальной защиты. На эти цели выделено 226,9 миллиона тенге, - подчеркнул глава региона Амандык Баталов.

Среди прочих условий перехода на онлайн-формат была отмечена потребность учащихся и учителей в компьютерном оборудовании. Доля учащихся, обеспеченных компьютерной техникой в области, составляет 242,7 тысячи учащихся. 23 678 компьютеров в школах будут переданы во временное пользование детям.

Помимо этого, в регионе до начала учебного года будет сдано 6 школ на 2700 мест и еще 2 школы - до конца текущего года, что поспособствует ликвидации трехсменного образования. Здесь нужно сказать и о реализации госпрограммы "Дорожная карта занятости", которая охватывает различные сферы, в том числе и образование. В рамках программы уже отремонтировано более 130 внутришкольных туалетов и ведется капитальный ремонт сельских и районных школ.

В целом по области имеется потребность в компьютерном оборудовании у 91 743 учащихся. Для ликвидации проблемы дополнительно приобретено 75,6 тысячи компьютеров и будет сдано во временное пользование. На сегодняшний день ведется закупочная работа. Для этого было выделено 12,5 миллиарда тенге. Дополнительно в рамках государственно-частного партнерства будет приобретено 20 тысяч компьютеров. А благодаря государственной поддержке ведется строительство 32 объектов образования. Это 23 школы и 4 общежития. Капитальный ремонт будет завершен до 30 августа, - сказал аким области.

Необходимо подчеркнуть, что особый акцент в приобретении техники местные власти делают на детях из малообеспеченных семей и детях-сиротах. В целом на оснащение материально-технической базы выделено более 5 миллиардов тенге.

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