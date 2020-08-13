Сотрудники охранной фирмы оторвали руки мужчине в Уральске

Под суд попали два человека.

Жителя Уральска до смерти избили в наркодиспансере, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV сестра погибшего рассказала, что в конце декабря прошлого года ее брат отдыхал на корпоративе. Во время мероприятия немного повздорил с гостями кафе. Администрация вызвала полицию и мужчину отвезли в наркодиспансер. Здесь он тоже вступил в перепалку с сотрудниками, и они вызвали охранников из частной компании. Приехали пять человек.

На кадрах видно, что те не стали долго церемониться с пациентом, а забили его до смерти. Родные говорят, что погибший хотел позвонить домой, но телефон у него отобрали. Сейчас по этому делу начался суд.

На скамье подсудимых два человека. Остальные проходят как свидетели. Во время судебного заседания охранники признались, что в тот вечер сами были пьяны. Кроме того, некоторые из них имеют "липовые" документы.

Приехали сотрудники охранного агентства СОВА и начали жестоко прямо в больнице избивать моего родного братишку. Они убили моего братишку умышленно, оторвали ему 2 руки, разбили нос, выбили глаз, перелом носа, челюсть, на тело смотреть было невозможно- там не было ни одного живого места, - рассказала сестра погибшего Бахыт Ахметова.

Один из подсудимых - Абзал Адилов. В свое время он прославился тем, что спас жизнь незнакомой девушке из Шымкента, подарив ей свою почку. После этого у него появились проблемы со, здоровьем - и он устроился на работу охранником.

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