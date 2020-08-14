МВД Беларуси признало вину за разгон протестов

Глава МВД заявил о необходимости в первую очередь выпускать из изоляторов задержанных журналистов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний активистов, протестовавших против итогов президентских выборов. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По ее словам, президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. Из изоляторов уже отпущены более тысячи человек.

В свою очередь, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ признал, что сотрудники милиции и спецназа превышали свои полномочия в ходе подавления протестов.

Он заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу" в ходе разгона манифестантов.

Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу, - сказал министр.

Караев так же заявил о необходимости в первую очередь выпускать из изоляторов задержанных журналистов.

За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих! Сотрудников милиции хотят выставить злом, чтобы непричастное мирное население перетянуть на свою сторону... Подвергшись травле, сотрудник начинает видеть мир через определенную призму. Я всегда против любого насилия по отношению к журналистам. Но это не означает, что можно подставляться между двумя сторонами! Огромная просьба к журналистам - не лезть в самое пекло! - заявил Караев.

Также министр заявляет, что большинство людей не поддерживают протесты.

Большинство не поддерживает протесты, люди не довольны "площадями хаоса" - и это сделали не силовики! Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова!.. ...Гражданского конфликта нельзя допустить! Не надо обострять ситуацию и выходить на улицы и провоцировать беспорядки! Порядок хрупок!.. Если женщины стоят мирно в цепочках, ничего не нарушают - у нас с ними общая цель: чтобы не было насилия!.. Остановить насилие надо в головах!.. Нашему спокойствию и безопасности завидовали соседние страны. Беспорядки разрушат все! Белорусы - самый лучший народ! - сказал глава МВД.

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