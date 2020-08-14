Пожар в общежитии Алматы: удалось отстоять только 1 этаж

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Турксибском районе Алматы загорелось двухэтажное общежитие на территории производственного объекта, сообщает zakon.kz.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, в результате пожара второй этаж здания полностью выгорел.

Сообщение о пожаре на пульт ДЧС поступило 13 августа, в 18:50. Сообщалось, что горит двухэтажное здание по адресу: улица Спасская, 90. По прибытии пожарные заметили, что горит кровля и второй этаж двухэтажного общежития на территории производственного объекта. Общая площадь возгорания составила 80 квадратов.

Несмотря на удаленность гидрантов, пожарным удалось ликвидировать пожар всего за 11 минут. Пожарным удалось отстоять лишь первый этаж, где находилась столовая. На ближайшие производственные цеха пламя распространиться не успело, - говорится в сообщении ДЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. О причинах возгорания пока не сообщается.

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