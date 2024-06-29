Пожар в двухэтажном здании в Алматы потушили

В МЧС отчитались о ликвидации пожара, который произошел, в двухэтажном здании, расположенном в Ауэзовском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

" Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 150 кв. м.", – говорится в сообщении ведомства.

Как оказалось, горел мебельный цех и пристроенная к нему одноэтажная пекарня. До этого в МЧС сообщали, что горит 2-х этажный магазин. Пострадавших нет.

По данным городского департамента по ЧС, пожар начался 29 июня в 08:20 по адресу: Ыкылас, 7Б.

