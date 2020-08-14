476 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Из них 184 без клинических проявлений.

Фото : freeradio

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. Из них 184 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 66 / 8

город Алматы - 40 / 9

город Шымкент - 3 / 3

Акмолинская область - 21 / 11

Актюбинская область - 9 / 5

Алматинская область - 18 / 10

Атырауская область - 15 / 11

Восточно-Казахстанская область - 97 / 30

Жамбылская область - 16 / 10

Западно-Казахстанская область - 32 / 19

Карагандинская область - 44 / 18

Костанайская область - 27 / 6

Кызылординская область - 8 / 5

Мангистауская область - 13 / 13

Павлодарская область - 11 / 1

Северо-Казахстанская область - 30 / 6

Туркестанская область - 26 / 19 Всего в стране выявлено 101848 заболевших.

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