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476 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Из них 184 без клинических проявлений.

Фото : freeradio14 августа 2020, 08:01

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 476 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них 184 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 66 / 8
город Алматы - 40 / 9
город Шымкент - 3 / 3
Акмолинская область - 21 / 11
Актюбинская область - 9 / 5
Алматинская область - 18 / 10
Атырауская область - 15 / 11
Восточно-Казахстанская область - 97 / 30
Жамбылская область - 16 / 10
Западно-Казахстанская область - 32 / 19
Карагандинская область - 44 / 18
Костанайская область - 27 / 6
Кызылординская область - 8 / 5
Мангистауская область - 13 / 13
Павлодарская область - 11 / 1
Северо-Казахстанская область - 30 / 6
Туркестанская область - 26 / 19

Всего в стране выявлено 101848 заболевших.


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