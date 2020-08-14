"Снимал трусы до колен". В Шымкенте полиция завела дело о развращении малолетней

Неизвестный мужчина приходил к ним во двор за 1-2 дня до инцидента и покупал соки девочкам, говорит женщина на видео.

В Сети распространяется видео, где женщина рассказывает, что неизвестный мужчина приходил к ним во двор, смотрел на ее дочь и делал неприличные жесты. Начато расследование по статье "Развращение малолетних", передает zakon.kz.

На видео женщина рассказала, что неизвестный мужчина приходил к ним во двор за 1-2 дня до инцидента и покупал соки девочкам. Его за это избил другой мужчина.

8 августа 2020 года в между 6 и 7 часами у гаражей неизвестный мужчина снимал трусы до колен моей дочери и мастурбировал. Моя дочь пришла домой в слезах, я позвонила в полицию. Полиция пришла через час, но они ушли и пришли оперуполномоченный и следователь. Те пришли через полчаса-час, - говорит она на видео.

После написания заявления в РОВД сотрудники полиции сказали, что изнасилования, проникновения не было.

Зачем вам эта головная боль, - сказали в полиции, говорит женщина.

В Департаменте полиции Шымкента заявили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".

В Сети также появилось второе видео. В нем женщина говорит, что написала второе заявление в полицию о привлечении к ответственности мужчин, которые сняли ее на видео и распространили. По этому факту начато расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации".

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