Самое важное об аресте денег на счете

Арест не препятствует поступлениям денег на счет.

1. Арест накладывается не на банковский счет, а на деньги, находящиеся на банковском счете.

Банковский счет в принципе не может быть предметом ареста, поскольку счет - это не имущество, а всего лишь способ отражения и учета движения денег клиента в банке.

2. Аресты денег, находящихся на банковском счете, накладываются судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором.

Порядок и основания наложения арестов установлены в следующих законодательных актах:

- Уголовно-процессуальном кодексе (ст.ст. 161-163);

- Гражданско-процессуальном кодексе (ст.ст. 156-158, 252);

- Законе "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (ст. 62).

3. Законодательные акты несколько различаются в определении того, в чем заключается арест на деньги, находящиеся на счете.

В соответствии с Законом "Об исполнительном производстве" арест денег заключается в объявлении запрета пользования и распоряжения денежными суммами должника, находящимися в банках (п.2 ст.62).

Приведенная норма не совсем точно отражает суть данной меры. Запрет, о котором говорится в ней, обращен к должнику (то есть клиенту банка). В действительности же запрет должен быть обращен не только (и не столько) к клиенту, но и к банку, в котором открыт счет клиента.

В этом смысле УПК делает несколько иной акцент. Согласно п.12 ст.163 УПК применение такой меры прекращает расходные операции по данному счету в пределах средств, на которые наложен арест. Ограничение в распоряжении деньгами на счете при аресте адресовано, тем самым, банку.

Таким образом, арест денег на банковском счете заключается в запрете на распоряжение клиентом деньгами на счету и осуществление банком расходных операций по данному счету в пределах, на которые наложен арест.

4. Арест денег на счете заключается, как указано выше, в приостановлении расходных операций по счету на определенную сумму, но не в списании денег со счета.

Для списания арестованных денег со счета необходимо предъявление в банк самостоятельного документа - инкассового распоряжения.

5. Арест на деньги всегда налагается в пределах определенного размера. Акт о наложении ареста на деньги на счете всегда должен содержать указание предельного размера денег, подлежащих аресту. Неправомерным будет наложение ареста на весь остаток на счете без учета такого предельного размера.

Отсюда важное правило: клиент вправе распоряжаться деньгами, превышающими размер суммы ареста.

К примеру, если остаток на счете клиента составляет 20 млн тенге, и судебным исполнителем вынесено постановление о наложении ареста на деньги в размере 4 млн тенге, то арест будет наложен только на 4 млн тенге. Остальной частью денег (16 млн тенге) клиент вправе распоряжаться по своему усмотрению.

Арест не препятствует поступлениям денег на счет.

6. Казахстанское банковское законодательство допускает т.н. "накопительный" арест денег, то есть арест поступающих в будущем денег для их накопления до необходимой суммы ареста.

Согласно п.176 Правил осуществления безналичных платежей от 31 августа 2016 года № 208 при недостаточности денег на банковском счете отправителя денег, к которому предъявлены решения об аресте, банк учитывает их и приостанавливает расходные операции до накопления необходимой суммы, указанной в решении о наложении ареста.

Действие принципа "накопительного ареста" можно проиллюстрировать на следующем примере.

Предположим, вынесен судебный акт об аресте денег в размере 1 млн тенге, однако на банковском счете должника лишь 600 тыс тенге. Разумеется, арест будет наложен на эти 600 тыс тенге. Но впоследствии (допустим, через неделю) от третьих лиц на счет должника поступают 400 тыс тенге. Так вот, эти 400 тыс тенге тоже подпадут под арест. Поступления на счет клиента будут накапливаться до тех пор, пока сумма на счете не достигнет 1 млн тенге. До этого момента распорядиться деньгами клиент не сможет. В этом и есть смысл "накопительного" ареста денег. Однако суммой свыше 1 млн тенге клиент будет вправе распорядиться.

7. Есть категория банковских счетов, по которым закон не допускает ареста денег на них. Это счета, предназначенные для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса и некоторые другие.

Перечень случаев, по которым не допускается арест денег на счетах, указан в п.11 ст. 27 Закона О платежах.

8. Если на счете недостаточно суммы для ареста денег, банк не вправе открывать клиенту новые счета. Запрет касается не только случаев ареста денег, но и приостановления расходных операций налоговых органов.

Клиенты – физические лица в таких случаях вправе открывать лишь счета, предназначенные для зачисления пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, или пенсий, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, а также алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) (п.3 ст.27 Закона О платежах).

Вводя запрет на открытие новых счетов, закон защищает интересы кредитора, препятствуя недобросовестным действиям должника, пытающегося "спрятать" деньги на новых банковских счетах.

9. Если в акте об аресте денег указано несколько счетов и на одном из них достаточно денег, подлежащих аресту, то такой акт исполняется только в отношении этого одного счета. Не подлежат аресту деньги, находящиеся на других счетах, даже если они перечислены в акте.

Например, у клиента три счета в одном банке: на первом остаток денег составляет 5 млн тенге, на втором – 3 млн тенге, на третьем – 500 тыс тенге. В банк поступает судебный акт о наложении ареста на 4 млн, в котором перечислены все три счета. В этом случае арест накладывается только на деньги в размере 4 млн тенге, находящиеся на первом счете. Никаких ограничений по распоряжению вторым и третьим счетами не будет.

Но если денег на счетах недостаточно, то вступает принцип очередности указания счетов в акте об аресте, то есть арест налагается на деньги, находящиеся на банковских счетах, в порядке очередности указания банковских счетов в данном акте (п.176 Правил осуществления безналичных платежей).

10. На практике не исключены ситуации, когда аресты налагаются на деньги, находящиеся в разных банках, и суммарно размер фактически арестованных денег превышает размер ареста по акту об аресте.

Предположим, клиент имеет счета в трех банках. Судебный акт об аресте 1 млн тенге направлен в эти три банка; денег на счетах достаточно, и все три банка исполнили судебный акт об аресте, то есть в каждом из них арестован по 1 млн тенге. Получается, что фактически у клиента оказались арестованным не 1 млн тенге, а сразу 3 млн тенге.

К сожалению, действенного механизма, который бы предотвратил создание таких неприятных для клиентов ситуаций, нет. Банки исполняют акты об арестах независимо друг от друга и никак не могут знать, какая сумма денег клиента арестовывается в каждом из них. Информация об исполненных арестах стекается судебному исполнителю, который, однако, обнаружив арест излишней суммы, не всегда спешит освободить их от ареста. В подобных случаях клиенту следует немедленно обратиться к судебному исполнителю с заявлением об освобождении от ареста излишне арестованных денег. Отказ подлежит обжалованию в установленном законодательством порядке.

11. Арест денег на счете очень схож с приостановлением расходных операций по счету, но есть различия.

Во-первых, приостановление применяется налоговыми органами, в то время как арест - судами, судебными исполнителями (с санкции прокурора), лицами, осуществляющими досудебное расследование (с санкции суда).

Во-вторых, арест денег всегда налагается только в пределах определенного размера; приостановление относится, как правило, ко всей сумме денег, находящейся на счете. Однако, если приостановление связано с наличием налоговой задолженности, то расходные операции приостанавливаются лишь в пределах суммы налоговой задолженности (п.2 ст.118 Налогового кодекса).

Когда в обиходе говорят о "заморозке", "блокировании" счета, чаще имеют в виду приостановление расходных операций по нему: клиент лишается возможности распоряжаться любыми суммами на счету (расходовать их), за некоторыми исключениями.

12. Казахстанское законодательство не содержит нормы, посвященные вопросу ответственности банков перед клиентами в связи с наложением арестов на деньги. Соответствующая регламентация имеется лишь на случаи изъятия денег со счета по требованиям третьих лиц (п.4 ст.32, п.9 ст.35, п.6 ст.52 Закона О платежах).

Тем не менее, учитывая, что банк, исполняя акты о наложении ареста, действует в рамках исполнения своей публичной обязанности, несоблюдение которой влечет для него установленную законом ответственность, можно сформулировать следующие правила.

Во-первых, банк не несет ответственность за обоснованность решения о наложении ареста по существу. Банк не является участником спорного правоотношения, по поводу которого применяется мера обеспечения в виде ареста денег на счете. Банк не является также участником в исполнительном, уголовном или административном производстве. Поэтому он не имеет даже процессуальных возможностей оценить, насколько лицо, принявшее решение об аресте, правомерно приняло решение об аресте по существу.

Во-вторых, на банк может быть возложена ответственность за причинение убытков вследствие исполнения ненадлежащим образом оформленного решения об аресте денег на счете, поскольку банк имеет возможность (и обязан) проверить акт о наложении ареста по внешней форме.

К примеру, постановление судебного исполнителя об аресте денег на счете согласно закону подлежит санкционированию прокурором. Наличие санкции является, таким образом, непременным атрибутом постановления о наложении ареста на деньги на счете. Принятие банком к исполнению постановления судебного исполнителя без отметки о санкции прокурора неправомерно; банк в подобных случаях может понести гражданско-правовую ответственность перед клиентом.

В-третьих, банк не несет ответственность перед клиентом за убытки, причиненные клиенту вследствие исполнения надлежаще оформленного акта об аресте денег на счете.

13. В соответствии с нормой п.12 ст.27 Закона О платежах арест денег на счете снимается:

на основании соответствующего письменного уведомления лица, обладающего правом наложения ареста на деньги клиента, об отмене ранее принятого им акта о наложении ареста на деньги;

после исполнения банком инкассового распоряжения, предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста на деньги, находящиеся на банковском счете;

в случаях, предусмотренных Законом Об исполнительном производстве.

Как видно, отмена ареста самим лицом, наложившим арестом, является не единственным основанием для снятия банком ареста денег на счете.

К случаям снятия ареста, установленным Законом Об исполнительном производстве, можно отнести снятие ареста вследствие прекращения исполнительного производства. Согласно п.2 ст.47 Закона Об исполнительном производстве одновременно с прекращением исполнительного производства подлежат отмене меры принудительного исполнения.

Данная норма имеет, так сказать, прямое действие, то есть она обращена не только к судебному исполнителю, но и банку. Наличие сведений о прекращении исполнительного производства уже само по себе должно являться, на наш взгляд, основанием для снятия банком ареста со счета в силу закона.

О прекращении исполнительного производства может свидетельствовать, в частности, отсутствие в Едином реестре должником (ЕРД) сведений о клиенте, в отношении которого был ранее наложен арест. Сведения о должниках размещаются на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан. ЕРД является публичным источником сведений о должниках, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

Исключение должника из ЕРД производится после прекращения исполнительного производства и при отсутствии задолженности по исполнительным производствам о периодических взысканиях, а также после окончания исполнительного производства при исполнении им требований исполнительного документа (ст.36 Закона Об исполнительном производстве).

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