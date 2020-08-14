Минздрав озвучил три показателя для изменения карантина

Если все мы: и субъекты бизнеса, и каждый из нас не будет заботиться о своем здоровье, есть риск, что мы обратно вернемся к показателям ухудшения.

Фото : turantimes.kz

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о трех показателях по изменению карантинных мер, сообщает zakon.kz. По ее словам, Минздрав не объявлял, что пандемия закончилась. Решение о закрытии пандемии принимается Всемирной Организацией здравоохранения. Весь мир находится в состоянии пандемии. В практически 213 странах регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекцией с подъемом и спадом в зависимости от того, какие меры там принимаются. На сегодня предупреждением распространения КВИ являются карантин, масочный режим, социальная дистанция, гигиена рук. Если быть краткой, это четыре направления, которые позволяют управлять инфекцией, - сказала она. Сегодня для того, чтобы смягчать, изменять карантинные меры, используются три показателя. Первое – это показатель репродуктивности. Если на этапе карантинных мер он был 1, 72, то сегодня он 0,78. Это один из критериев, так называемое число R должно быть меньше единицы. Сегодня мы этого показателя достигли. Второй показатель – показатель заболеваемости за последние семь дней на сто тысяч населения. Он в числовом выражении – 80 на сто тысяч населения за последние 7 дней. Мы достигли 73,7. И показатель смертности должен быть меньше двух в течение последних 7 дней. На сегодня он у нас 1, 67. Соответственно принято решение о поэтапном смягчении карантинных мер. Эти три установленных критерия достигнуты, - продолжила Есмагамбетова. Поэтому мы говорим о первом этапе смягчения карантинных мер. Если все мы: и субъекты бизнеса, и каждый из нас не будет заботиться о своем здоровье, близких, будет нарушать карантинные меры, не выполнять основные меры профилактики, есть риск, что мы обратно вернемся к показателям ухудшения. И тогда, конечно, мы , чтобы снизить заболеваемость, смертность, нагрузку на систему здравоохранения, вынуждены будем вернуться к ужесточению карантинных мер. Если вы помните, мы неоднократно говорили: с 1 августа мы переходим на учет КВИ лабораторно подтвержденных, то есть с ПЦР анализом плюс и лабораторно неподтвержденных, то есть ПЦР анализ минус, но клинически и эпидемиологически, не исключающими диагноз КОВИД. Эти два кода сегодня учитываются, - заключила санврач.

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