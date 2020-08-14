Когда казахстанцы смогут поплавать в бассейне?

Это связано с тем, что к бассейнам мы предъявляем достаточно жесткие требования - Есмагамбетова.

Вопрос открытия бассейнов будет рассмотрен на втором этапе смягчения карантинных мер. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, сообщает корреспондент zakon.kz.

На первых этапах мы разрешили только работу фитнес-центров, а работа бассейнов на первом этапе смягчения приостановлена. Это связано с тем, что к бассейнам мы предъявляем достаточно жесткие требования и бизнес-сообщество должно к этим требованиям подготовиться, - сказала она.

Требования касаются вопросов ужесточения качества воды, обеспечения безопасности в раздевалках – социальная дистанция в них, дезинфекция.

Поэтому открытие бассейнов будет рассматриваться уже на 2-м этапе смягчения карантинных мер, когда мы будем видеть стабилизацию эпидемиологической ситуации и ее улучшение, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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