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В Павлодаре накажут мать писающего с карниза мальчика

Семья взята на учет полиции для проведения профилактического контроля.

Фото : Скриншот видео14 августа 2020, 13:08

Очевидцы сняли на видео ребенка, который, стоя на карнизе в доме напротив, справляет нужду, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован, проведена проверка. Сотрудники ювенальной полиции установили, что в этой квартире проживают бабушка и ее две дочери, у которых на иждивении имеется трое несовершеннолетних детей: 4, 8 и 15 лет, - сообщили Павлодар-онлайн в департаменте полиции области.

Как выяснилось, взрослые ушли с утра, оставив детей без присмотра. Оставшись без контроля взрослых, четырехлетний мальчик вышел на карниз окна, расположенного на пятом этаже, где справил нужду.

В ведомстве поясняют, что по данному факту в отношении матери ребенка возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

Кроме того, безответственное поведение матери рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме города Павлодара. Семья взята на учет полиции для проведения профилактического контроля.


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