Экс-адвокат Трампа обвинил его в связи с Россией

Он убежден, что Трамп с помощью обмана победил на выборах.

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в предисловии к своей книге пообещал рассказать, как американский лидер якобы при помощи России занимался обманом на президентских выборах, сообщает zakon.kz.

Книга бывшего адвоката Трампа "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа" должна выйти 8 сентября.

Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались, – написал Коэн в предисловии, содержание которого приводит РИА Новости.

Он убежден, что Трамп с помощью обмана победил на выборах.

Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все – я имею в виду прямо все – чтобы “выиграть” всегда было его моделью ведения дел и образом жизни, – указывается в предисловии.

Коэна уже дважды отпускали из тюрьмы. Ранее он был осужден за финансовые и другие нарушения на три года заключения, но затем его посадили под домашний арест.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которое Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не представил доказательств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией.

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