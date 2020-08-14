Хабиб Нурмагомедов назвал свою главную слабость

Сейчас он очень мотивирован на ближайший бой с Гэтжи.

Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чем его слабость, передает zakon.kz.

Хабиб в ходе пресс-конференции в Москве назвал своей слабостью то, что подтягивается 12 раз. Он считает, что для него это мало. Насчет завершения карьеры боец ответил, что после смерти отца у него были такие мысли, но сейчас он готовится к бою с Джастином Гэтжи. А дальше, по словам россиянина, "будет видно".

В данный момент Хабиб очень мотивирован на ближайший бой с Гэтжи. Он хочет выйти в клетку и подраться, чтобы занять себя чем-нибудь.

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