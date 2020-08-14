Суд оставил в силе приговор экс-президенту Атамбаеву

Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает zakon.kz.

Об этом сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор в вышестоящей инстанции, Бишкекском горсуде, обжаловала и сторона защиты, и прокуратура.

Коллегия судей оставила в силе приговор Первомайского районного суда, - заявил представитель канцелярии.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

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