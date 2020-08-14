Хабиб впервые подробно высказался о смерти отца

Титульный бой Хабиба против Джастина Гэтжи намечен на 24 октября.

В ходе большой пресс-конференции в Москве чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился, какое место занимал в его жизни скончавшийся отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, передает zakon.kz.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавируса. Его сын, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, рассказал о своих планах на дальнейшую жизнь, в частности, ближайшем титульном бое с американцем Джастином Гэтжи.

Какой совет дал бы отец? Он человек, чьи советы всегда были строгими и критичными. Сейчас сказал бы мне не отвлекаться – раз решил биться, надо готовиться, 50 на 50 не бывает. Не думаю, что здесь есть кто-то, кого обходила смерть. У кого-то всегда кто-то умирал. Я к этому отношусь с пониманием, но это тяжелая утрата. У нас были близкие отношения, он был мне отцом, другом, тренером. Всегда были вместе. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда. Конечно мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень и сделает сильнее. Испытания либо ломают, либо закаляют. Как будет, узнаем со временем, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Титульный бой Хабиба против Джастина Гэтжи намечен на 24 октября.

Мысли разные были в голове и до сих приходят. Но сейчас у меня назначен бой, и я готовлюсь. Долгосрочных планов не строю. Посмотрим, что будет. Мне 31, в сентябре будет 32. Это не сказочный возраст, я уже не начинающий боец. Можно сказать, что я уже ветеран, 12 лет выступаю на профессиональном уровне. Даже если бы я завершил карьеру, за плечами у меня она хорошая была. Но сейчас у меня большая мотивация вернуться, драться, быть чем-то занятым. Лучше всего это получится там, где я являюсь профессионалом. тот год пройдет в тренировочном режиме, это помогает отвлечься от всех новостей и событий вокруг меня, - поведал Хабиб.

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