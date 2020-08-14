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Оглашены окончательные итоги выборов в Беларуси

За Лукашенко проголосовало - 80,1%.

Фото : gazeta.ru14 августа 2020, 17:12

Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов, передает zakon.kz.

За Лукашенко проголосовало - 80,1%, за Тихановскую - 10,1%, - приводит данные ЦИК Telegram-канал Mash.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. После оглашения предварительных результатов в стране начались акции протеста, которые сопровождались столкновениями с правоохранительными органамию.

13 августа к уличным демонстрациям добавились забастовки на заводах по всей стране. Сотрудники государственных телеканалов один за другим объявляют об увольнении, отдельные милиционеры выступают с обращениями к коллегам, требуя прекратить насилие.


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