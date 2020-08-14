46 аптек продавали наркотические и психотропные вещества

Подобные препараты должны реализовываться строго по рецептам лицам, состоящим на учете у профильных специалистов.

Полиция выявила 46 правонарушений среди аптек, продающих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры, сообщает zakon.kz.

Таковы результаты оперативно-профилактического мероприятия "Дармек". В ходе рейдов были проверены более 280 хозяйствующих субъектов.

Как выяснилось, около 40 субъектов нарушали правила реализации и хранения медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества, две аптеки занимались фармацевтической деятельностью нелегально. Управление по борьбе с наркопреступностью МВД РК внимательно отслеживает продажу лекарственных средств с содержанием наркотических и психотропных веществ.

Подобные препараты должны реализовываться строго по рецептам лицам, состоящим на учете у профильных специалистов.

Выявленные в 36 аптеках нарушения правил продажи таких препаратов направлены в территориальные подразделения фармацевтического контроля органов здравоохранения для привлечения провизоров к административной ответственности.

Всего к административной ответственности привлечены 44 человека. Заведено 2 уголовных дела по статье 303 Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения с наркотическими веществами", наказание по которым предусматривает штраф до трех тысяч МРП, либо исправительные работы, ограничение или лишение свободы до трех лет, либо лишение права заниматься фармацевтической деятельностью на тот же период.

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