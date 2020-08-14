В Темиртау новый аким

Прежний аким заранее сообщил о будущей отставке

Акимом Темиртау стал Кайрат Бегимов, возглавлявший до этого назначения Жезказган. Нового руководителя города металлургов депутатам гормаслихата представил глава Карагандинской области Женис Касымбек, передает zakon.kz.

Кайрат Баяндинович - специалист опытный. Надеюсь, он сможет достойно применить свои знания и умения и организовать работу в соответствии с задачами, поставленными Главой государства. Хочу отдельное спасибо сказать Галыму Ашимову. Он пять лет проработал в городе и решил многие проблемы, - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Депутаты Темиртауского городского маслихата на внеочередной сессии единогласно проголосовали за представленную кандидатуру.

Женис Касымбек поставил задачи перед новым главой города металлургов - решать вопросы экологии и безработицы, увеличивать строительство, привлекать инвестиции.

Кайрат Бегимов родился в 1968 году в Караганде. Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004-м - Алматинскую академию экономики и статистики. По квалификации: «инженер промышленного транспорта», «управление персоналом, экономист».

Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности начальника отдела по приватизации и жилья объединения «Карагандауголь».

С 1993 по 2006 год работал на разных должностях в аппаратах акимов районов г. Караганды.

Затем занимал пост руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды».

Был заместителем акима района им. Казыбек би по коммунальным вопросам.

Работал акимом Октябрьского района, заместителем акима Караганды по коммунальным вопросам, заместителем руководителя Управления строительства Карагандинской области. Возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

С 2018 года и до настоящего назначения был акимом Жезказгана.

Аким Темиртау Галым Ашимов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

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