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Экс-председатель правления ТОО "СК-Фармация" водворен в ИВС

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС – Бигайдаров.

Фото : aprfd.kz14 августа 2020, 18:47

Бывший председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип водворен в изолятор временного содержания. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП города Нур-Султан, бывший Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия, - сообщил он.

14 августа 2020 года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавил следователь.

10 июля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этого ведомства.


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