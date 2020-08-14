Чиновник незаконно проводил проверки малого бизнеса и неоднократно получал взятки за сокрытие выявленных нарушений.

Сотрудник контроля качества в Семее нажился на пандемии. Он незаконно проводил проверки на предмет соблюдения санитарных норм малого бизнеса и неоднократно получал взятки за сокрытие выявленных нарушений. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области РК изобличен и задержан в порядке ст.128 УПК РК главный специалист РГУ "Семейское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг" ДККБТУ ВКО КККБТУ МЗ РК Слямбеков Е.А., который на системной основе, неоднократно получал взятки от субъектов малого бизнеса города Семей за сокрытие нарушений, выявленных в ходе незаконных проверок на предмет соблюдения санитарных норм и правил в условиях карантина, - сообщил спикер.

12 августа 2020 года в соответствии со ст. 146 УПК РК Специализированным следственным судом города Усть-Каменогорск в отношении Слямбекова Е.А. санкционирована мера пресечения "домашний арест".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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