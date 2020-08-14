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Кого из чиновников могут снять с должности за коррупционные нарушения подчиненных

Три акима должны будут уйти в отставку, в случае вступления в законную силу обвинительных приговоров в отношении из подчиненных.

Фото : bezformata.com14 августа 2020, 19:44

Заместитель акима Жамбылской области Календеров понижен в должности. Причина – коррупционные нарушения среди его подчиненных. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

11 августа решением апелляционной коллегии Жамбылского областного суда осужден руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Сариев. А подлежащий отставке замакима Жамбылской области Календеров в период судебных разбирательств понижен на нижестоящую должность акима Шуского района Жамбылской области (16 июня).

- Обратим внимание, что прежний аким района Айтаков освобожден от должности 11 июня в связи с коррупционным преступлением акима Дулатского сельского округа Шуского района Алимкулова.
На данный момент в суде находится несколько дел по подозрению в совершении коррупционных правонарушений. В случае вступления в законную силу обвинительных приговоров заявления об отставке должны будут внести следующие должностные лица:

- Аким Курмангазинского района Атырауской области Нуртаев. Приговор в отношении его заместителя Тажибаева состоялся 3 июля, заседание по протесту прокуратуры назначено на 25 августа (ст.ст.361 ч.1, 364 ч.1, 190 ч.3 п.2 УК РК, штраф 2,75 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, приговор Курмангазинского районного суда от 3 июля, но 15 июля прокуратурой внесен протест).

- Аким Келесского района Туркестанской области Есбаев. Приговор в отношении акима Жамбылского сельского округа Курманалиевой вступит в силу 15 августа, если не будет подано ходатайство об апелляции (ст.366 ч.2 УК РК, штраф 12 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, приговор Келесского районного суда).

- Аким г.Текели Алматинской области Унербаев – после вступления 22 августа в законную силу приговора суда в отношении руководителя аппарата акима г.Текели Норкулова (ст.190 ч.3 п.2 УК РК, штраф 15 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, приговор Текелийского городского суда от 6 августа), - перечислил следователь.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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