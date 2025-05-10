Глава ВМС Британии лишился должности из-за романа с подчиненной

Главнокомандующий военно-морскими силами Великобритании адмирал Бен Ки подал в отставку из-за романа с подчиненной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 мая написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Люди, приближенные к ситуации, рассказали, что Ки ранее осведомлял своих коллег о желании покинуть пост главы ВМС летом, так как его не устраивали внутренние процессы, протекающие в ведомстве. Однако ему "по личным соображениям" пришлось подать в отставку раньше, как они считают, после раскрытия его отношений с подчиненной", – пишет издание.

Сообщается, что по факту инцидента в данный момент идет расследование в министерстве обороны Британии.

В ведомстве уточнили, что исполнять обязанности адмирала временно будет второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена постоянная замена.

Ранее сообщалось, что в Британии начнут требовать от мигрантов лучшего знания английского языка. По мнению правительства, такие условия позволят улучшить интеграцию приезжих в стране.