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Мир

Глава ВМС Британии лишился должности из-за романа с подчиненной

Англия, Лондон , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 13:54 Фото: pixabay
Главнокомандующий военно-морскими силами Великобритании адмирал Бен Ки подал в отставку из-за романа с подчиненной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 мая написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Люди, приближенные к ситуации, рассказали, что Ки ранее осведомлял своих коллег о желании покинуть пост главы ВМС летом, так как его не устраивали внутренние процессы, протекающие в ведомстве. Однако ему "по личным соображениям" пришлось подать в отставку раньше, как они считают, после раскрытия его отношений с подчиненной", – пишет издание.

Сообщается, что по факту инцидента в данный момент идет расследование в министерстве обороны Британии.

В ведомстве уточнили, что исполнять обязанности адмирала временно будет второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена постоянная замена.

Ранее сообщалось, что в Британии начнут требовать от мигрантов лучшего знания английского языка. По мнению правительства, такие условия позволят улучшить интеграцию приезжих в стране.

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Андрей Дюсупов
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