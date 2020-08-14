Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Актобе

Он решилась на это после семейного скандала.

7 августа рано утром, актюбинские полицейские спасли девушку от попытки суицида, сообщает zakon.kz.

Сотрудники патрульно-постовой службы Максат Махин и Нурбек Кенжеханов, собирающейся спрыгнуть с моста между 11 микрорайоном и районом Курмыш.

Прибыв на место, полицейские оценили ситуацию. Заведя с девушкой разговор, в какой-то момент они схватили ее и вызволили на безопасное место.

Незадачливую самоубийцу доставили в ГОП №2, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Как оказалось, девушка решилась на суицид после семейного скандала.

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