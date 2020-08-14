В Алматы горит "Казахфильм"

По отзывам очевидцев, горят декорации. Пожарные работают по повышенному номеру вызова.

Поступило сообщение о пожаре на киностудии "Казахфильм" в Алматы, сообщает zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило 14 августа в 21:33 от охранника. Силы и средства ДЧС города Алматы прибыли по адресу: проспект аль-Фараби дом 176.

Работают по повышенному номеру вызова.

По отзывам очевидцев, горят декорации.

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что имеется два очага возгорания - под отдельно стоящим навесом загорелись складированные пиломатериалы, а также двухэтажное деревянное строение. Угрозы распространения огня нет. Информации по пострадавшим не поступало. В ликвидации пожара задействованы: ДЧС 53 чел/16 ед.тех и департамент полиции и службы взаимодействия.

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