Беларусь передала России задержаных россиян
Отмечается, что 33-й задержанный имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории Беларуси.
Фото : anticorr.media14 августа 2020, 23:07
32 россиянина, которые были задержаны на территории Беларуси, в настоящее время находятся в России, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ.
Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Как уточнили в Генпрокуратуре, еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.
Уточняется, что передача была осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран.
Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан, — добавили в Генпрокуратуре.
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