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Беларусь передала России задержаных россиян

Отмечается, что 33-й задержанный имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории Беларуси.

Фото : anticorr.media14 августа 2020, 23:07

32 россиянина, которые были задержаны на территории Беларуси, в настоящее время находятся в России, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ.

Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Как уточнили в Генпрокуратуре, еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.

Уточняется, что передача была осуществлена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух стран.

Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан, — добавили в Генпрокуратуре.


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