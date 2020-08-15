Сагинтаев поручил установить причину пожара на "Казахфильме"

На данный момент устраняются последствия.

Пожар на киностудии "Казахфильме" потушен, сообщает zakon.kz.

Первый очаг 400 кв. м был ликвидирован в 23:10. Второй 200 кв. м ликвидирован в 23:26.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев твитнул, что на данный момент устраняются последствия. Аким поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину.

Пожар на «Казахфильме». Первый очаг в 400 кв. м ликвидирован в 23:10. Второй в 200 кв. м ликвидирован в 23:26. Задействовано 53 сотрудника и 16 единиц техники. Устраняются последствия. Пострадавших нет. Поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) August 14, 2020

Пострадавших нет.

В десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре на киностудии.

Пожарные прибыли через 7 минут после начала пожара. Открытым пламенем горели складированные стройматериалы под металлическим навесом. В ходе тушения пожара обнаружен второй очаг возгорания - деревянное строение, -- говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

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