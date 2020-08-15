Троих несовершеннолетних нашли на улицах Алматы

Все, что удалось узнать, что в городе они живут совсем недолго. В школе дети не учились. Пока дом им заменил центр адаптации несовершеннолетних.

За последние два месяца полицейские Алматы нашли уже троих беспризорных несовершеннолетних. Все они находились на улице одни, без взрослых, сообщает zakon.kz.

Девочкам Наде и Аружан по 12 лет, Ерасылу около 8. О себе и о своих родных они ничего толком не могут рассказать, Первый канал "Евразия".

Все, что удалось узнать, что в городе они живут совсем недолго. В школе дети не учились. Пока дом им заменил центр адаптации несовершеннолетних.

Отец Нади - гражданин Кыргызстана - умер, свою мать она не знает. Документов у девочки нет. Отец жил с гражданской женой, и, когда он умер, Надя ушла из дома. Мы послали запрос в Кыргызстан. Ерасыл к нам поступил в июле. Приходила женщина, говорила, что его мать. Обещала вернуться за ним, но не пришла. Аружан нашли ночью, она играла на улице. Раньше, как она рассказывает, пасла скот с матерью. Дети поступили к нам без ран и побоев, - говорит социальный педагог центра адаптации несовершеннолетних при управлении образования города Бибигуль Таженова.

Сведения о родных и близких потерявшихся детей в полиции собирают по крупицам. Если вам что-нибудь известно, просьба обращаться по адресу "Орбита-3", дом 7 или по номеру телефона телефона 8 747 566 58 98.

В настоящее время в центре адаптации живут 25 детей. Каждый их них по разным причинам остался без попечения родителей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!