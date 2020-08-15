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Троих несовершеннолетних нашли на улицах Алматы

Все, что удалось узнать, что в городе они живут совсем недолго. В школе дети не учились. Пока дом им заменил центр адаптации несовершеннолетних.

Фото : YouTube15 августа 2020, 01:29

За последние два месяца полицейские Алматы нашли уже троих беспризорных несовершеннолетних. Все они находились на улице одни, без взрослых, сообщает zakon.kz.

Девочкам Наде и Аружан по 12 лет, Ерасылу около 8. О себе и о своих родных они ничего толком не могут рассказать, Первый канал "Евразия".

Все, что удалось узнать, что в городе они живут совсем недолго. В школе дети не учились. Пока дом им заменил центр адаптации несовершеннолетних.

Отец Нади - гражданин Кыргызстана - умер, свою мать она не знает. Документов у девочки нет. Отец жил с гражданской женой, и, когда он умер, Надя ушла из дома. Мы послали запрос в Кыргызстан. Ерасыл к нам поступил в июле. Приходила женщина, говорила, что его мать. Обещала вернуться за ним, но не пришла. Аружан нашли ночью, она играла на улице. Раньше, как она рассказывает, пасла скот с матерью. Дети поступили к нам без ран и побоев, - говорит социальный педагог центра адаптации несовершеннолетних при управлении образования города Бибигуль Таженова.

Сведения о родных и близких потерявшихся детей в полиции собирают по крупицам. Если вам что-нибудь известно, просьба обращаться по адресу "Орбита-3", дом 7 или по номеру телефона телефона 8 747 566 58 98.

В настоящее время в центре адаптации живут 25 детей. Каждый их них по разным причинам остался без попечения родителей.


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