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Полицейские нашли троих пропавших воспитанниц центра адаптации в Актобе

полицейские нашли пропавших девочек Фото: Instagram/ztz_04_aktobe
8 декабря трое несовершеннолетних девочек сбежали с Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла". 9 декабря полицейским удалось найти всех сбежавших подростков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ztz_04_aktobe, установлено, что они были в съемной квартире. В данный момент несовершеннолетние находятся в отделе полиции города.

8 декабря в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла", которая сообщила, что примерно в 23:00 три воспитанницы центра сбежали, разбив окно. Девочек искали полицейские и волонтеры.

Ранее сообщалось, что 8 декабря пропала 13-летняя Дарья Шандрук. Она в обед вышла из дома, расположенного по улице Павлова, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

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