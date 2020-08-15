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В Казахстане зарегистрированы 439 новых случаев КВИ

Всего в стране выявлено 102287 заболевших.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 08:01

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 439 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них 180 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 29 / 0
город Алматы - 52 / 14
город Шымкент - 9 / 5
Акмолинская область - 14 / 8
Актюбинская область - 14 / 9
Алматинская область - 17 / 10
Атырауская область - 17 / 15
Восточно-Казахстанская область - 85 / 25
Жамбылская область - 14 / 6
Западно-Казахстанская область - 26 / 15
Карагандинская область - 39 / 19
Костанайская область - 25 / 3
Кызылординская область - 5 / 4
Мангистауская область - 15 / 14
Павлодарская область - 35 / 18
Северо-Казахстанская область - 28 / 7
Туркестанская область - 15 / 8

Всего в стране выявлено 102287 заболевших.


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