В Казахстане зарегистрированы 439 новых случаев КВИ

Всего в стране выявлено 102287 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 439 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них 180 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 29 / 0

город Алматы - 52 / 14

город Шымкент - 9 / 5

Акмолинская область - 14 / 8

Актюбинская область - 14 / 9

Алматинская область - 17 / 10

Атырауская область - 17 / 15

Восточно-Казахстанская область - 85 / 25

Жамбылская область - 14 / 6

Западно-Казахстанская область - 26 / 15

Карагандинская область - 39 / 19

Костанайская область - 25 / 3

Кызылординская область - 5 / 4

Мангистауская область - 15 / 14

Павлодарская область - 35 / 18

Северо-Казахстанская область - 28 / 7

Туркестанская область - 15 / 8

Всего в стране выявлено 102287 заболевших.

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