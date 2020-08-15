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В Алматы кальянная работала несмотря на карантин и установленный запрет

Руководство и посетители бара будут привлечены к ответственности.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 10:29

11 августа 2020 года мониторинговой группой Алмалинского района в ходе рейдовых мероприятий был выявлен кальянный бар, сообщает zakon.kz.

Руководство и посетители бара проигнорировали карантинный режим, а также запрет на курение табака вне отведенных мест.

Таким образом, за потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, в местах, где законодательством Республики Казахстан установлен запрет, к административной ответственности были привлечены гости заведения, а также административную ответственность понесет и хозяин данного заведения, - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района ДП г. Алматы.

Также хозяин заведения будет нести ответственность и за функционирование бара в период карантина.


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