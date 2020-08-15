30 лет назад погиб Виктор Цой

15 августа 1990 года музыкант погиб в аварии.

Тридцать лет назад в автокатастрофе под Ригой погиб рок-музыкант, основатель группы "Кино", актер Виктор Цой. Ему было 28 лет. По официальной версии, музыкант уснул за рулем и врезался в автобус "Икарус", сообщает zakon.kz.

Первый альбом Цоя и "Кино" под названием "45" (так как он длился 45 минут) был выпущен в 1981 году. В его записи принимали участие в том числе и музыканты из группы "Аквариум". С первого же диска "Кино" начало завоевывать популярность. Но настоящая "киномания" в СССР началась с альбома "Группа крови", который вышел в одно время с фильмом "Игла" с участием Цоя – в 1988 году.

А после выхода "Звезды по имени Солнце" группа приобрела всесоюзную популярность.

Последний концерт "Кино" прошел в Лужниках 24 июня 1990 года.

15 августа 1990 года музыкант погиб в аварии. На его похороны пришли тысячи человек. Недописанный Цоем альбом затем был доработан музыкантами из "Кино" и выпущен в январе 1991 года. Он носит символическое название – "Черный альбом".

Цой стал символом эпохи. В честь него открыто множество памятников. В Москве на Арбате есть знаменитая "Стена Цоя". Его именем назван астероид, ему посвящены книги, фильмы, трибьюты, в честь него выбрал себе имя южнокорейский олимпиец Виктор Ан.

В Алматы установили памятник рок музыканту Виктору Цою на месте съемок последних кадров фильма "Игла". Легендарный фильм "Игла" с участием Виктора Цоя снимали в 1988 году в Алма-Ате, Москве и на Аральском море. Премьера киноленты состоялась 16 сентября 1988 года в Алма-Ате. Сам Виктор Цой часто бывал в Казахстане. Дед Виктора по отцу - Цой Сын Дюн, кореец из Казахстана, у которого было четверо сыновей.

Как рассказывал режиссер фильмов "Игла" и "Йя-Хха" с участием лидера группы "Кино" Виктора Цоя Рашид Нугманов, музыкант полюбил Алматы очень сильно. До "Иглы" он никогда не был в Алма-Ате. Его отец Роберт родился в Кызыл-Орде, потом поехал учиться в Ленинград и там познакомился с будущей мамой Виктора Валентиной Васильевной, и Виктор родился в Ленинграде. До 14 лет Виктор приезжал в Кызыл-Орду.

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