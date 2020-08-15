Как дистанционно получить медуслуги, разъяснили в ФСМС

При возникновении вопросов граждане могут обращаться в Фонд посредством мобильного приложения Qoldau 24/7.

Консультации узких специалистов, консультации посредством телемедицины, а также повторная читка рентгенснимка, расшифровка электрокардиограммы теперь доступны и при дистанционном приеме, сообщает zakon.kz.

Ранее дистанционное консультирование применялось при динамическом наблюдении больных с хроническими заболеваниями (участкового врача общей практики, терапевта, педиатра). Особенности оказания дистанционных медицинских услуг определены в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения (ст. 129), который вступил в действие с 17 июля 2020 года.

Благодаря современным технологиям и различным каналам связям Медицинские организации имеют возможность дистанционного обслуживания пациентов. В дальнейшем перечень дистанционных услуг будет расширяться.

Как получить онлайн-консультацию врача?

1.Записаться на консультацию врача через Call-Центр своей поликлиники или посредством других каналов связи, мобильных приложений (при наличии).

2.Выбрать дату и время консультации. При этом, чтобы записаться на прием к узкому специалисту, нужно сначала получить направление от участкового врача, то есть в первую очередь нужно оформить заявку на прием к своему терапевту/ВОП.

3. Ожидать звонка (аудио или видео) от специалиста в назначенное время посредством выбранного канала связи.

Для консультации врача не нужно ехать в поликлинику. Она доступна в дистанционном формате, где бы не находился пациент. При этом врач может также выписать рецепт на лекарства. Есть возможность просмотра больничных листов, результатов лабораторных анализов, обследований. То есть для получения данных услуг в поликлинику приходить не нужно, – отмечают в ФСМС.

Как поясняют в Фонде, дистанционные медицинские услуги предоставляются для диагностики, лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок посредством цифровых технологий.

При этом консультация участкового врача в дистанционной форме входит в перечень ГОБМП в рамках оплаты подушевого норматива медорганизациям ПМСП, а консультации узких специалистов – в рамках ОСМС за фактически оказанные услуги (кроме хронических, социально значимых и инфекционных заболеваний, обслуживаемых по ГОБМП).

При возникновении вопросов граждане могут обращаться в Фонд посредством мобильного приложения Qoldau 24/7.

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