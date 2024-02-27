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Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса

Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта Казахстана 27 февраля 2024 года опубликовало номера, по которым граждане могут обращаться при возникновении вопросов по ж/д и авиарейсам из-за смены часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению правительства РК от 19 января 2024 года, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс, а также в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00) местное время будет переведено на 1 час назад в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Улытауской областях.

"С 29 февраля по 2 марта на базе оперативного штаба Авиационной администрации Казахстана будет функционировать "горячая линия" по номерам: 8 7172 79 82 14, 8 7172 79 82 13", – говорится в сообщении.

Также в Минтранспорта сообщили, что для уточнения актуального статуса авиарейса пассажирам следует обратиться в справочные службы аэропорта и call-центры авиакомпаний:

  • Air Astana – 8 727 244 44 77, 8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77;
  • FlyArystan – 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227);
  • SCAT – 8 7252 99 88 80;
  • Qazaq – Air 8 727 356 14 14.

А пассажиры, которые приобрели ж/д билеты, могут бесплатно получить справочную информацию через единую телефонную справочную службу АО "Пассажирские перевозки" по номеру "1433" либо с помощью Telegram-бота @KTZH_PP_BOT.

Как отмечается в релизе, в начале февраля в Минтранспорта состоялось совещание, по итогам которого было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению соответствующих систем по бронированию и продаже билетов.

Совместно с соседними железнодорожными администрациями и причастными службами АО "НК "Қазақстан темір жолы" проведены работы по внесению изменений в график движения пассажирских поездов. Все изменения по курсированию пассажирских поездов доступны на официальных сайтах и интернет-ресурсах.

На сегодняшний день, согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, продажа билетов осуществляется на все пассажирские поезда.

Также для своевременного информирования пассажиров проводятся соответствующие инструктажи о порядке курсирования пассажирских и пригородных поездов при переходе на единый часовой пояс по Казахстану среди сотрудников.

Говоря о готовности в сфере гражданской авиации в Минтранспорта отметили, что профильным министерством совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) проведена соответствующая работа, в результате которой отечественными авиакомпаниями были внесены изменения в системах продаж авиабилетов. Для создания удобств для граждан авиакомпаниями оказывается вся необходимая информационная поддержка на официальных сайтах и в социальных сетях авиакомпаний.

В частности, авиакомпаниями Air Astana, SCAT и Qazaq Air произведены все необходимые изменения в системах продаж авиабилетов, а также направлены соответствующие уведомления всем пассажирам.

В свою очередь Fly Arystan также завершил технические работы по ручному внесению изменений в расписание выполнения рейсов с учетом перехода на единый часовой пояс. Пассажирам направлены индивидуальные оповещения с детальной информацией о том, как скачать новый билет с актуальным временем вылета.

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