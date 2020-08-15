Казахстанские врачи высказались об ослаблении карантина
По их мнению, населению необходимо и дальше придерживаться всех санитарно-гигиенических норм.
Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 12:27
Казахстанские врачи считают, что послабление карантина – это не повод забывать о мерах безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
Населению необходимо и дальше придерживаться всех санитарно-гигиенических норм.
Послабление карантина – это мера для того, чтобы не останавливались производственные процессы. Но людям нужно соблюдать меры профилактики, ношение масок обязательно, соблюдение дистанции, избегать посещения общественных мест без срочной надобности, - отметил директор департамента Республиканского центра электронного здравоохранения Данияр Макашев.
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