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Казахстанские врачи высказались об ослаблении карантина

По их мнению, населению необходимо и дальше придерживаться всех санитарно-гигиенических норм.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 12:27

Казахстанские врачи считают, что послабление карантина – это не повод забывать о мерах безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Населению необходимо и дальше придерживаться всех санитарно-гигиенических норм.

Послабление карантина – это мера для того, чтобы не останавливались производственные процессы. Но людям нужно соблюдать меры профилактики, ношение масок обязательно, соблюдение дистанции, избегать посещения общественных мест без срочной надобности, - отметил директор департамента Республиканского центра электронного здравоохранения Данияр Макашев.


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