Как в Алматы будут смягчать карантин 

Для возобновления деятельности, предпринимателям необходимо ознакомиться с требуемыми санитарными нормами и пройти обязательную регистрацию на сайте infokazakhstan.kz.

По итогам заседания Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, и с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, в Алматы разработан план поэтапного снятия карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Так, принято решение о поэтапном возобновлении (кроме выходных дней) с 17 августа 2020 года деятельности следующих субъектов: ТРЦ, торговых домов (бутики), торговых сетей, магазинов свыше 500 кв.м., продовольственных и непродовольственных рынков закрытого типа (заполняемость не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя); детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров (группы – не более 5 человек, по записи).

К работе (кроме выходных дней) также вернутся объекты сферы услуг: салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги; СПА центры (4 кв.м на 1 посетителя, по предварительной записи), фитнес центры (без бассейнов) (до 5 кв.м. на 1 посетителя, не более 50% мощности, по предварительной записи), бани, сауны (без бассейнов) (заполняемость не более 50%, 4 кв.м. на 1 посетителя), а также аттракционы на открытом воздухе.

Для возобновления деятельности, предпринимателям необходимо ознакомиться с требуемыми санитарными нормами и пройти обязательную регистрацию на сайте infokazakhstan.kz. В случае согласия с требованиями, – подтвердить готовность объекта и гарантию соблюдения прописанных норм путем подписания уведомления электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя.

Вместе с тем, открытие крупных торговых объектов свыше 2000 кв.м., а также непродовольственных и продовольственных рынков крытого типа разрешено только после прохождения оценки готовности объекта и получения акта соответствия санитарным нормам. Оценка готовности будет проводиться рабочей комиссией, созданной из числа представителей Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по г. Алматы, Управления предпринимательства и инвестиций г. Алматы, акиматов районов г. Алматы и Палаты предпринимателей города Алматы.

Стоит отметить, что согласно новым требованиям, подача уведомления на сайте infokazakhstan.kz также распространяется на уже действующие объекты бизнеса ранее разрешенных отраслей.

Прием заявок на сайте открыт с 15.08.2020 года.

Дополнительно сообщаем, что деятельность объектов общественного питания (рестораны,кафе,столовые) разрешена только на открытом воздухе, с количеством не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий; допускается работа "на вынос" и доставка еды.

Вместе с тем, в городе по-прежнему сохраняется запрет на: проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому; конференций, выставок, форумов; на работу баров, банкетных залов, развлекательных учреждений (караоке, кальянные, бильярдные, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, фудкорты, кинотеатры и пр. развлекательных заведений для взрослых и детей детские игровые площадки, батуты и др.); объектов культуры, музеев, религиозных объектов, а также бассейнов городских и общественных пляжей, открытых аквапарков.

Принимая во внимание, что карантинные меры в мегаполисе по-прежнему продолжаются, к основным действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, принят ряд дополнительных мер:

- тестирование – до 10% сотрудников каждого предприятия, что позволит снизить риск заболеваемости среди трудовых коллективов. На сайте infokazakhstan.kz будет размещен перечень 12 медицинских лабораторий с указанием мощности и прайса на услуги. Тестированием планируется охватить порядка 25 тыс. работников крупных системообразующих предприятий.

- видеомониторинг – видеонаблюдение по соблюдению санитарных норм (масочный режим, соц.дистанция, температурный режим). В рамках данной задачи создан ситуационный центр на базе ЦП Qolday, с подключением к серверным мощностям АО "Казахтелеком". В настоящее время был проинспектирован 61 объект бизнеса, из них 29 подключены к системе видеомониторинга (дополнительно планируется подключить еще 21 объект).

- общественный контроль – в целях привлечения населения к массовому соблюдению санитарных норм будут созданы рабочие группы по примеру общественного проекта "СтопХам".

Данные группы будут проводить обследование объектов для выявления нарушений санитарных норм, а также проводить разъяснительную работу по соблюдению масочного режима, соц.дистанции и т.д.

В рамках вышеуказанных мер, для общего мониторинга ситуации, также будет создана тепловая карта, на базе которой планируется формировать оценку по каждому объекту и присваивать категории соответствия санитарным требованиям:

Зеленая – полное соответствие сан.нормам (в случае установки системы видеомониторинга и проведение ежемесячного тестирования работников не менее 10% от общего количества);

Оранжевая – частичное соответствие (в случае установки системы видеомониторинга либо проведение ежемесячного тестирования работников не менее 10% от общего количества);

Красная – несоответствие сан.нормам (выявление нарушений в результате проведения обследований общественного контроля).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!