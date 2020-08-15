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Творчество Калдаякова - бесценное богатство нации - Токаев

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Фото : Youtube15 августа 2020, 13:14

Сегодня известный композитор, народный артист Казахстана, "король казахского вальса" Шамши Калдаяков мог бы отмечать свое 90-летие, сообщает zakon.kz.

Об этом отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в twitter.

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Шамши Калдаякова, автора государственного гимна "Менің Қазақстаным", подарившего народу много загадочной и прекрасной музык, - написал Глава государства.

Он также подчеркнул, что произведения Шамши - бесценное достояние нации. А широкое продвижение его произведений является долгом сегодняшнего поколения.


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