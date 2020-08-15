Творчество Калдаякова - бесценное богатство нации - Токаев

.

Сегодня известный композитор, народный артист Казахстана, "король казахского вальса" Шамши Калдаяков мог бы отмечать свое 90-летие, сообщает zakon.kz.

Об этом отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на своей странице в twitter.

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Шамши Калдаякова, автора государственного гимна "Менің Қазақстаным", подарившего народу много загадочной и прекрасной музык, - написал Глава государства.

Он также подчеркнул, что произведения Шамши - бесценное достояние нации. А широкое продвижение его произведений является долгом сегодняшнего поколения.

Бүгін еліміздің Әнұраны «Менің Қазақстаным» әнінің авторы, ұлт руханиятына талай сырлы саз бен әсем әуен сыйлаған композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толды. Шәмші шығармашылығы – ұлттың баға жетпес байлығы. Оның туындыларын кеңінен насихаттау – бүгінгі ұрпақтың парызы. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 15, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!