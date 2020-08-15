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Горит здание на территории кардиоцентра в Алматы

Угроза взрыва кислородных баллонов в здании снята.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 15:29

На территории городского кардиологического центра в Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Силы и средства ДЧС -14 ед. техники и 42 чел. л/с работают в Алмалинском районе по повышенному номеру вызова по ул. Толе би, 93, - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В настоящее время открытого горения нет. В 15:47 пожар удалось локализовать.

С торца имеется прачечная, в здании - кислородный наполнительный пункт. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв и обрушение потолочных конструкций. В ДЧС отметили, что угроза взрыва кислородныйх баллонов в здании снята.


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