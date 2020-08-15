В Алматинской области снова продлят карантин

Сроки могут быть измены, если изменится ситуация по распространению коронавируса.

Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление о продлении карантина в области. Одновременно вводятся смягчающие меры, передает zakon.kz.

Сроки могут быть измены, если изменится ситуация по распространению коронавируса, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области.

Акимам, полиции, управления предпринимательства и НПП "Атамекен" необходимо обеспечить приостановление объектов общепита, автовокзалов, музеев, театров, бассейнов, пляжей, открытых аквапарков, религиозных учреждений, детсадов (исключение – группы не более 15 человек), выставок, интернет-клубов, ночных клубов и детских лагерей.

По-прежнему будет приостановлена работа пригородных поездов, разрешить передвижение в другие регионы и из них на личном авто, самолетами, поездами.

В населенных пунктах Алматинской области разрешается передвигаться группами не более трех человек (исключение – члены одной семьи) и ограничивается выход на улицу людей старше 65 лет. Запрещены любые мероприятия с массовым скоплением граждан. Главный санврач в своем постановлении также отметил необходимость проведения дезобработок дворов, автобусов, рынков, аэропортов, перил переходов, банкоматов и другое.

Всем солдатам-срочникам будут проводить ПЦР-тесты.

Акиматы должны обеспечить дистанционное образование в новом учебном году.

Санатории, турбазы и другие объекты для отдыха работают, но заполняемость не должна превышать 50%.

При соблюдении всех мер безопасности разрешено работать промышленным предприятиям, строительным компаниям (на открытом воздухе), медорганизациям, стоматологиям, ветслужбам, магазинам, аптекам, коммунальным службам, СМИ, такси, АЗС, ритуальным агентствам, СТО, автомойкам, вокзалам, ТРЦ, банкам, обменным пунктам, открытым стадионам, парикмахерским, салонам красоты и так далее.

Акиматы должны обеспечить работу провизорных стационаров и отделений для заболевших коронавирусом.

Полицейским предписано патрулировать общественные места и, если обнаружатся нарушения карантинного режима, принимать соответствующие меры.

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