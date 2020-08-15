В Шымкенте продлили карантин до сентября
В будние дни будет ограничено движение транспорта с 7:00 до 20:00. В выходные работа общественного транспорта будет приостановлена.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города Шымкент, сообщает zakon.kz.
Карантин продлевается с 17 по 31 августа.
Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий.
Лицам старше 65 лет ограничат передвижение по городу.
Необходимо соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров.
Перевод на дистанционную форму работы не менее, чем 80% работников всех организаций при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможность максимального сокращения рабочего времени.
Продлевается запрет на работу увеселительных заведений и объектов культуры.
В будние дни будет ограничено движение транспорта с 7:00 до 20:00. В выходные работа общественного транспорта будет приостановлена.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь
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