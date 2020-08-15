В Шымкенте продлили карантин до сентября

В будние дни будет ограничено движение транспорта с 7:00 до 20:00. В выходные работа общественного транспорта будет приостановлена.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города Шымкент, сообщает zakon.kz.

Карантин продлевается с 17 по 31 августа.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других мероприятий.

Лицам старше 65 лет ограничат передвижение по городу.

Необходимо соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров.

Перевод на дистанционную форму работы не менее, чем 80% работников всех организаций при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможность максимального сокращения рабочего времени.

Продлевается запрет на работу увеселительных заведений и объектов культуры.

В будние дни будет ограничено движение транспорта с 7:00 до 20:00. В выходные работа общественного транспорта будет приостановлена.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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