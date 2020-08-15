Названы имена обладателей государственных образовательных грантов
53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.
Фото : Grantist.com15 августа 2020, 19:23
Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2020 года, сообщает zakon.kz.
Здесь можно проверить, есть ли ваша фамилия в списках (необходимо указать ИИН и код ТЖК/ИКТ).
Полные списки:
Список грантов - 2020 на казахском
Список грантов - 2020 на русском
53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.
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