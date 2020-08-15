Названы имена обладателей государственных образовательных грантов

53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2020 года, сообщает zakon.kz.

Здесь можно проверить, есть ли ваша фамилия в списках (необходимо указать ИИН и код ТЖК/ИКТ).

Полные списки:

Список грантов - 2020 на казахском



Список грантов - 2020 на русском

53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.

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