Названы имена обладателей государственных образовательных грантов

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53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.

Фото : Grantist.com15 августа 2020, 19:23

Опубликованы результаты присуждения государственных грантов 2020 года, сообщает zakon.kz.

Здесь можно проверить, есть ли ваша фамилия в списках (необходимо указать ИИН и код ТЖК/ИКТ).

Полные списки:

Список грантов - 2020 на казахском

Список грантов - 2020 на русском

53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров.


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