Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру

Список обладателей грантов опубликовал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщает Zakon.kz

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

"В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек", – сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года включительно.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана предоставило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.