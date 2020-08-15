Карантин продлен до сентября в Атырауской области

Однако будут приняты и смягчающие меры.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Атырауской области Канат Гайнеденов, сообщает zakon.kz.

Как пишет Ак Жайык, карантинный режим продлится до 31 августа.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах обязательно. За исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек при обязательном соблюдении социальной дистанции.

Запрещено передвижение граждан и транспорта с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

Приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Нур-Султан, г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской областей.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения).

Тоже касается объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

Будут приняты следующие смягчающие меры на территории Атырауской области:

1) разрешить возобновление работы общественного транспорта с 06.00 часов до 23.00 часов с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час-пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках;

2) разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 кв.м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

3) разрешить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

4) разрешить деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 5 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

5) разрешить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчета не менее 4 кв.м. на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

6) разрешить деятельность тренажерных залов, фитнес-центров (без бассейнов), спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров с заполняемости из расчета не менее 5 кв.м. на 1 посетителя, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

7) разрешить деятельность общественных бань, саун(без бассейнов) до 4 кв.м. на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима

8) разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 кв.м на 1 посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

9) разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников;

10) разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

11) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) разрешить деятельность объектов общественного питания, (кафе, рестораны и другие) с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

13) разрешить деятельность промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

14) разрешить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

15) разрешить деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима

16) разрешить организацию работы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН, СпецЦОн) строго по предварительному бронированию через портал Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 20.00 часов, работы CaIIцентров с 9.00 часов до 18.00 часов, с разрешением работы в выходные дни специализированных ЦОНов в субботу с 09.00 до 18.00 часов, в воскресенье с 09.00 до 15.00 часов с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима;

17) разрешить организацию работы АО "Казпочта" с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 20.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

18) разрешить посещения парков, скверов, набережных с ограничением группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.

19) разрешить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах);

20) разрешить деятельность субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 18.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

21) разрешить деятельность аптек с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима;

22) Разрешить работу загородных баз отдыха с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима.

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