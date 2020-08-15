США "конфисковали" иранские танкеры с топливом для Венесуэлы

Груз теперь стал собственностью США. Однако Иран отрицает свою причастность к грузу.

Администрация президента США Дональда Трампа конфисковала груз из четырех танкеров, перевозивших иранское топливо в Венесуэлу, сообщает zakon.kz.

Об этом передает ТАСС ссылаясь на Министерство юстиции США.

Отмечается, что арестовано 1,1 млн баррелей бензина и это крупнейший захват правительством Соединенных Штатов груза из Ирана.

В США уточняют, что при захвате не было применено никакой военной силы, а корабли не были физически конфискованы. Он предположил, что американские чиновники угрожали судовладельцам, страховщикам и капитанам санкциями, заставляя их сдать груз, который теперь становится собственностью США.

Однако Иран отрицает свою причастность к арестованному грузу.

Иранский посол в Каракасе утверждает, что четыре корабля с бензином, якобы направлявшиеся в Венесуэлу и захваченные Соединенными Штатами в открытом море, не являются иранскими.

Очередная ложь и психологическая война американской пропагандистской машины. Корабли не иранские, и ни владелец, ни их флаг не имеют никакого отношения к Ирану, — написал посол Ходжат Солтани в Twitter.

Иранский бензин начал продаваться в Венесуэле с 1 июня после того, как несколько грузовых судов с топливом и запасными частями прибыли в страну из Ирана для запуска нефтеперерабатывающих заводов латиноамериканской страны. США тогда так ничего и не предприняли. В Карибском бассейне иранские танкеры были встречены и взяты под охрану венесуэльскими ВМС.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!