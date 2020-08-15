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Помпео договорился о переброске войск США в Польшу

Кроме того, глава МИД Польши планирует обсудить с Помпео ситуацию в Белоруссии.

Фото : Münchner Merkur15 августа 2020, 22:50

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, соглашение предусматривает размещение в Польше на ротационной основе частей Пятого армейского корпуса Соединенных Штатов.

Тема ситуации в Белоруссии и возможной реализации совместных с США проектов помощи этой стране будет предметом моих сегодняшних переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, - заявил Чапутович.

Достигнутая договоренность призвана закрепить действующее сейчас Соглашение о статусе сил НАТО, а также расширить доступ вооруженных сил США к военным объектам в Польше. На сегодня в этой стране дислоцированы около 4,5 тысячи американских военнослужащих. В прошлом году страны-союзницы договорились увеличить этот контингент еще на тысячу солдат и офицеров.

Ранее в Пентагоне сообщали о перегруппировке войск в Европе. Часть американских войск были выведены из Германии с целью сдерживания России. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что большинство союзников по Североатлантическому альянсу поддержали это решение Вашингтона и сочли его "хорошим шагом".


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