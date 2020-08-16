401 человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще 20 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 19 741 человека, среди которых 109 детей.

В стационарах находится – 3 289 пациент, на амбулаторном уровне – 16 452.

401 человек находятся в тяжелом состоянии, 105 – крайней степени тяжести, 77 – на аппаратах ИВЛ.

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