Какие карантинные меры смягчаются в Нур-Султане: новое постановление санврача

С 17 августа 2020 года в Нур-Султане начнут поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер

15 августа 2020 года Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Шагалтаева А.К подписала новое постановление О поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер на территории столицы, передает zakon.kz.

Согласно документу, с 17 августа 2020 года в Нур-Султане начнут поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер.

Жителям столицы должны продолжить соблюдение следующих требований:

1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, собраний, сходов и др.;

2. проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

3. запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей региона, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах;

4. ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

5. разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

6. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию антисептиков;

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Руководителям территориальных управлений Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан обеспечить:

возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к настоящему постановлению и ПГСВРК № 43);

после запуска работы электронного портала "InfoKazakhstan", при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, ТОО "CityTransportationSystems",государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

сохранение дистанционной формы работы не менее 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения длительности рабочего дня (смены);

проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного массового скопления людей;

работу городского общественного транспорта в будние дни (увеличение количества автобусов в часы пик, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы с 6:00 до 22:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов без обеда. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов без обеда. Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов без обеда;

организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов;

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров в будние днипри соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные дни. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров, игровых центров, фудкортов.

организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя,усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы кабинетов коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 5 человек), с соблюдением усиленныхсанитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов, и запретом работы в выходные дни;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 10.00 до 20.00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы бань, саун (без бассейна, массажа и пилинга) с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости с временным ограничением режима работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов (по предварительной записи) и запретом работы в выходные дни;

организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов(без бассейна, массажа и пилинга), при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 17:00 часов,и запретом работы в выходные дни;

организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мествнутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек,с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9:00 часов до 23:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов. Ввыходные дниразрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе с числом посадочных мест не более30 и на доставку еды, с запретом на самовывоз, с установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов.

При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий;

организацию работы продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 22:00 часов;

организацию работы магазинов по реализации продуктов питания, расположенных в жилых домах и в частном секторе,при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08:00 до 23:00 часов;

организацию работы магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 20:00 часов, за исключением торговой сети, для которых работа в выходные дни запрещена, с организацией работы с принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами, с запретом на самовывоз;

организацию работы аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в местах общего пользования на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы;

организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов;

организацию работы АО "Казпочта" в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и с установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 17:00 часов и запретом работы в выходные дни;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка";

организацию работы бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, и установлением графика работы в будниедни с 11:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные дни;

организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме;

организацию работы частных медицинских центров, стоматологий строго по предварительной записи, ссоблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;

организацию работы сельскохозяйственных, школьных и продовольственных ярмарок "выходного дня" (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в выходные дни с 9:00 до 19:00 часов;

организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженное, кофе на вынос, овощные палатки и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 12:00 до 23:00 часов;

организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, шиномонтажных станций с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни 9:00 до 20:00 часов;

организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в будние дни с 8:00 до 18:00 часов, за исключением объектов с непрерывным производственным циклом, для которых установлен собственный режим работы;

организацию проведения спортивных тренировок на открытом воздухе для команд Национальных сборных (не более 30 человек с обеспечением проживания на территории спортивных баз) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организациюработы объектов по оказанию услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды) и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни 08:00 до 18:00 часов;

организациюработыобъектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники (по предварительной записи),с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с установлением графика работы в будние и выходные дни 08:00 до 18:00 часов;

организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 50%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

Организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований приложенийПостановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (с внесенными изменениями и дополнениями Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 26 июня 2020 года" от 14 августа 2020 года № 47)

приостановление пассажирского автобусного автосообщения между регионами;

запрет на посещение всех объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) прихожанами и посетителями;

запрет на работу объектов культуры (музеев, театров, концертных и выставочных залов и др.);

запрет на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.);

запрет на работу кинотеатров, фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения;

запрет на работу СПА-центров, массажных центров и кабинетов;

запрет на сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города;

запрет на работу городских пляжей, аквапарков, океанариума;

запрет на проведение тренировок в крытых помещениях (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы) независимо от количества тренирующихся.

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний и др.

Департаменту полиции города Нур-Султан обеспечить контроль за соблюдением требований настоящего Постановления.

Управлению внутренней политики города Нур-Султан:

1. обеспечить проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства;

2. довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

Районным Управлениям Департамента КККБТУ города Нур-Султан во взаимодействии с Департаментом полиции города Нур-Султан и районными акиматами города Нур-Султан обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

В соответствии с подпунктом 3.25.пункта 3 настоящего Постановления подпункт 1.1.пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан "О возобновлении работы объектов здравоохранения города Нур-Султан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" от 8 августа 2020 года № 227 считать утратившим силу.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами в независимости от форм собственности.

Настоящее Постановление вступает в силу с 17августа 2020 года.

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