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В одном из районов Алматы на несколько дней отключат горячую воду

Из-за плановых ремонтных работ на газопроводе в Наурызбайском районе временно отключат горячую воду.

Фото : zakon.kz.16 августа 2020, 12:02

В Наурызбайском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

Из-за плановых ремонтных работ на газопроводе в Наурызбайском районе Алматы, к которому подключена котельная "Премьера", с 17-го по 21-е августа 2020 года будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в микрорайоне "Шугыла", ЖК "Премьера", ЖК "Алма сити" в контуре улиц Жакыбаева – Жуалы – Строительная – Белжайлау, - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.


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